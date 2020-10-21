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بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 21/10/2020 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 21 اكتوبر 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية مع تحديث الدولار أولا بأول:

تحديث 4:
الدولار = 6.36 دينار
دولار حوالة تركيا = 6.38 دينار

تحديث 3:
الدولار = 6.325 دينار
دولار حوالة تركيا = 6.345 دينار

تحديث 2:
الدولار = 6.32 دينار
دولار حوالة تركيا = 6.34 دينار

تحديث 1:
الدولار = 6.31 دينار
دولار حوالة تركيا = 6.33 دينار

افتتاح السوق/
الدولار الأمريكي – طرابلس 6.30 و 6.29 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 6.28 دينار

حوالات دبي-تركيا – 6.32 دينار

اليورو = 7.40 دينار

الجنية الإسترليني 8.15 دينار

الليرة التركية 0.80 دينار

الدينار التونسي 2.32 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الدينار الأردني 8.80 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ280 دينار

كسر الفضة 3.75 ينار

بطاقة ارباب الاسر ~ دينار

دولار بشيك المصدق: – 7.90 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 7.85 “مصرف الوحدة” – 7.25 “مصرف الجمهورية”.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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    .youtube.com/watch?v=9hTbA99dR3M
    افتتاح السوق/
    الدولار الأمريكي –

    الدولار الامريكي – بنغازي 6.28 دينار

    حوالات دبي-تركيا – 6.32 دينار

    اليورو = 7.40 دينار

    الجنية الإسترليني 8.15 دينار

    الليرة التركية 0.80 دينار

    الدينار التونسي 2.32 دينار

    الجنية المصري 0.40 دينار

    الدينار الأردني

    رد

  • ——————————————————-
    .youtube.com/watch?v=9hTbA99dR3M
    افتتاح السوق/
    الدولار الأمريكي –

    الدولار الامريكي – بنغازي 6.28 دينار

    حوالات دبي-تركيا – 6.32 دينار

    اليورو = 7.40 دينار

    الجنية الإسترليني 8.15 دينار

    الليرة التركية 0.80 دينار

    الدينار التونسي 2.32 دينار

    الجنية المصري 0.40 دينار

    الدينار الأردني

    رد