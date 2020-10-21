مصفاة الزاوية تبدأ العودة لتكرير النفط

أعلنت شركة الزاوية بدأ عمليات تشغيل وحدات المرافق بشركة الزاوية لتكرير النفط.

وأوضحت الشركة أن المتخصصين بالمصفاة يراقبون مرافق تشغيل وحدة الغليات التي تنتج البخار اللازم في عمليات تشغيل الوحدات الصناعية الأخرى بالشركة.

ولفتت شركة الزاوية إلى أنه من المنتظر الشروع في تشغيل وحدات التكرير بعد تكامل الاستعدادات لذلك، ما سيسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من المحروقات.

وأفادت شبكة بلومبرغ الأمريكية بـ17 أكتوبر ببلوغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 500 ألف برميل يوميا بعد استئناف الإنتاج في حقل الشرارة وذلك وفقا لمصدر خاص للشبكة

ونقلت الشبكة أيضا عن مصدرين فضلا عدم الكشف عن هويتيهما قولهما إن إنتاج حقل الشرارة وصل إلى نحو 110 آلاف برميل يوميا من أصل 300 ألف برميل تمثل مجمل طاقته الإنتاجية.

وأعلنت بـ11 أكتوبر، المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة عقب التوصل إلى ما سمته “اتفاق شرف”؛ يلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع عراقيل الإنتاج في حقل الشرارة.

هذا وجاء عن المؤسسة الوطنية للنفط في التاسع من يونيو الماضي، إعلان حالة “القوة القاهرة” على إنتاج النفط وصادراته من حقل الشرارة، بعيد اقتحامه من قبل مليشيات تابعة لحفتر طالبت العاملين بالحقل بوقف إنتاجه، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من عودة الإنتاج في الحقل حينها.

وأعلنت مؤسسة النفط المدة الماضية رفعها القاهرة عن موانئ الزويتينة والبريقة والحريقة، لافتة إلى أنها باتت تصنف آمنة، مع سريان تقييم باقي الحقول والمواني النفطية وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط الوطني، وذلك بعد فك حصار حفتر عن القطاع.

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