اتفاق مبدئي على فتح الحدود التونسية الليبية وفتح المجال الجوي بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء عن عقد الوفد الليبي بتونس اجتماعا برئاسة “محمود التليسي” وعضوية كل من مدير الإدارة العربية ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية مع نظيره التونسي، وذلك لمناقشة المسائل العاجلة والملحة على رأسها موضوع فتح المعابر وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين.

حيث تم الاتفاق مبدئيًا على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية.

كما نوقش أيضا العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية كسرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية.

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