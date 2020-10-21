“معيتيق”: اتفقنا على توحيد الميزانية وليس النسب المئوية من عائدات النفط .. وميزانية العام القادم تتجاوز 50 مليار دينار

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” أن أساس الاتفاق الذي أبرمهُ “مع خليفة حفتر” الشهر الماضي هو على توحيد الميزانية وليس النسب المئوية من عائدات النفط، مضيفا أن الميزانية الموحدة للعام المقبل “2021” ستتراوح ما بين 50 إلى 56 مليار دينار.



وأوضح “معيتيق” في تصريحات نشرتها وكالة رويترز اليوم الأربعاء أن حكومة الوفاق الوطني أعدت ميزانية لعام 2021 من المتوقع أن تتراوح ما بين 45 و48 مليار دينار بما في ذلك الأموال المخصصة للصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى في جميع أنحاء البلاد، ويتوقع أن تقدم الحكومة شرق البلاد ميزانية تتراوح بين 5 و8 مليارات دينار، مضيفا أنه سيتم العمل الفني الدقيق على توحيد هاتين الميزانيتين حتى يتم إصدار ميزانية واحدة.



وأضاف نائب رئيس المجلس الرئاسي أن الجميع يتطلع إلى توحيد الميزانية بحيث تصبح قناة الإنفاق قناة واحدة بين الجانبين، خصوصا في ظل ارتفاع صادرات ليبيا من النفط والتي وصلت إلى 500 ألف برميل يوميا هذا الأسبوع وسيرتفع الإنتاج إلى أكثر من 550 ألف برميل يوميا بنهاية شهر أكتوبر الجاري ومليون برميل يوميا بنهاية عام 2020.

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