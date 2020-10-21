اقتصاد

خاص: تقرير تأثير كورونا على الاقتصاد الليبي يكشف خسائر كبيرة بمؤسسة الاستثمار

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية عدى تقرير آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الليبي ، والذي تضمن تأثير الفيروس على الاستثمارات الخارجية .

حيث تضمن التقرير أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو في منطقة اليورو بنسبة 9‎%‎ بسبب سيناريو الركود الاقتصاد العالمي الكبير ، كما أن أسواق الأسهم شهدت تراجع كبير بلغ 36‎%‎ ، في حين وصلت أسواق السندات إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ 2012 .

بالإضافة إلى أن صناديق الاستثمار العقاري قد فقدت ما بين 26‎%‎ -57-‎%‎ منذ بداية 2020، وتعتبر شركات التعدين -الذهب-الأدوية-والاتصالات الأقل تأثراً أي بنحو 2‎0‎%‎ منذ بداية أزمة كورونا .

ونتيجة لهذه الأوضاع فقد انخفضت قيمة محفظة الأسهم المملوكة بشكل مباشر لمؤسسة الاستثمار بنسبة تقارب 26‎%‎ منذ بداية تفشي كورونا ، ولأن حوالي 99‎%‎ من هذه الاستثمارات تقع في أوروبا وأمريكا وهي من المناطق الأكثر انتشاراً وتأثراً بكورونا.

التقرير بين أن بند العقارات والفنادق أكثر تأثراً بأزمة كورونا بنسبة 73‎%‎ ، يليه نسبة قطاع النفطو الغاز الذي تأثر بنسبة15‎%‎ ، حيث تناول التقرير أن الأمر بات يتطلب إعادة صياغة استراتيجية المؤسسة لحماية أصول واستثمارات المؤسسة .

حيث كشف التقرير أن الأسهم المملوكة المباشرة لمؤسسة الاستثمار تبلغ 16 مليار دولار ، وشهدت انكماش حاد ، في حين أن الأصول النقدية وودائع لدى أكثر من 40 مصرف مباشرة من خلال البنك المركزي تبلغ 23 مليار وتضررت بانخفاض أسعار الفائدة على الودائع كما تضررت محفظة الأعمال والعقارات “نفط-عقارات-فنادق-ضيافة بسبب انخفاض الأسعار بسبب قيود السفر وتدابير الحجر الصحي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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