شركات قطاع الاتصالات تضع خطط العمل والموازنة لسنة 2021

احتضن المقر الرئيسي لشركة ليبيانا في مدينة طرابلس اجتماعاً موسعاً لشركات قطاع الاتصالات، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” وبحضور مدير عام الشركة القابضة ورؤساء مجالس الإدارة ومُديري شركات الاتصالات التابعة لشركة القابضة.

وشهد الاجتماع طرح أهم البرامج والخطط المستهدفة للسنة المقبلة 2021 م، حيث تم وضع ألية عمل تنسيقية مشتركة بين شركات قطاع الاتصالات، بما يضمن حلحلة المشاكل والتحديات اللوجستية والفنية التي تواجه فرق الطوارئ من أجل ضمان تطوير وتحسين الشبكة والخدمات المقدمة من مختلف شركات القطاع.

ونوقِشَ في الاجتماع أيضاً برنامج إعداد الموازنة التقديرية لشركات القطاع ومتابعة جاهزية قطاع الاتصالات لتنفيذ المشاريع الجديدة واستئناف المشاريع المتأخرة خلال السنة المقبلة، بما في ذلك عودة شركات الاتصالات العالمية لاستئناف مشاريع الجيل الرابع المطور في كافة أنحاء ليبيا .

كما بحث المجتمعون تطوير البنية التحتية لشركات القطاع لمجابهة التحديات التي تمر بها البلاد وأبرزها انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، فيما طُرِحت الخطوات التنفيذية الواجب اتخادها لاستئناف مشروع إعادة هيكلة قطاع الاتصالات واستعراض مجموعة من المبادرات والبرامج لتطوير كل من شركة بريد ليبيا و شركة البنية للاستثمار والخدمات من أجل معالجة الاختناقات المالية التي تمر بها هذه الشركات.

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