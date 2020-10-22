“دي مايو”: لا نعترف بالمنطقة الإقتصادية التي أعلنتها ليبيا سابقا ولم نتلقَّ طلبا بتبادل السجناء

ذكرت وكالة أرتي الروسية يوم الأربعاء أن إيطاليا نفت تلقيها طلبا رسميا بشأن تبادل سجناء بين ليبيا وإيطاليا، في إشارة إلى أزمة الصيادين الصقليين المحتجزين في سجن بمدينة بنغازي شرق البلاد منذ سبتمبر بتهمة الصيد في المياه الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في مقابلة خلال برنامج تلفزيوني بُثَّ مساء يوم الأربعاء، “المسألة بسيطة للغاية، لدينا قوارب صيد إيطالية دخلت منطقة غير مصرح بها، تلك المنطقة خاضعة لسيطرة قوات عسكرية”.

وبحسب الوكالة فإن “دي مايو” من خلال إجابته على سؤال فيما إذا كانت إيطاليا تعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي أعلنتها ليبيا سابقا من جانب واحد، صرح وزير الخارجية الإيطالي قائلا: “نحن لا نعترف بها”.

وكانت أنباء قد وردت في وقت سابق تفيد بأن أهالي أربعة مواطنين ليبيين يقال إنهم لاعبو كرة قدم والمسجونين بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل 49 مهاجرا، قد تلقوا ضمانات من “الجيش الوطني الليبي” في بنغازي بأن إطلاق سراح الصيادين مرهون بإفراج إيطاليا عن أبنائهم.

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