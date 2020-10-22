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بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 22/10/2020 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 22 اكتوبر 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية مع تحديث الدولار أولا بأول:

افتتاح السوق/
الدولار الأمريكي – طرابلس 6.42 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 6.43 دينار

حوالات دبي-تركيا – 6.44 دينار

اليورو = 7.50 دينار

الجنية الإسترليني 8.20 دينار

الليرة التركية 0.80 دينار

الدينار التونسي 2.34 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الدينار الأردني 8.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ280 دينار

كسر الفضة 3.75 ينار

بطاقة ارباب الاسر ~ دينار

دولار بشيك المصدق: – 8.00 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 7.90 “مصرف الوحدة” – 7.30 “مصرف الجمهورية”.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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تعليقات

  • شديتوا تاجرات غريان وزقلام وبوحجر للمخدرات ومواد الزينة ………..!!!!!
    بوابات ايقااف التفتيش المسلح .

    رد

  • شديتوا تاجرات غريان وزقلام وبوحجر للمخدرات ومواد الزينة ………..!!!!!
    بوابات ايقااف التفتيش المسلح .

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    رد

  • شديتوا تاجرات غريان وزقلام وبوحجر للمخدرات ومواد الزينة ………..!!!!!
    بوابات ايقااف التفتيش المسلح .

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    رد

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    >>>>>>>>>>> حي الأهبولس ـ هذا كله برااع ,,,!!!!!!!!! >>>>>>>.حريق أثينا ـ
    بالطيران القنونو ــــــــ تحرثها حرث للددددور االأأسفل السافلين ومعاك اربعة طيارات فطريقهم
    ويطلع اي مخلوق كملوا عليه فالجزر .

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