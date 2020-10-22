معيتيق: مقاربتي لحل الأزمة الليبية تقوم على المسار الاقتصادي

قال النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، إن مقاربته لحل الأزمة الليبية تقوم على المسار الاقتصادي من خلال مشاركته في لقاء عدد من الخبراء، وابتعاده عن المسار الأمني والسياسي.

وأوضح معيتيق في كلمته له في الندوة الحوارية التي نظمها مكتب دعم السياسات بالمجلس، بأنه يؤمن بأن المشكلة التي تواجهها البلاد اقتصادية بالدرجة الأولى، مضيفا أن المواطنين لم تصلهم رسالة طمأنة بتحقيق التنمية والعدالة وهو ما يبرر عدم رضاهم عن الحكومات المتعاقبة وفقدانهم الثقة فيها.

وأكد بأن الحوار مع الطرف الآخر يجري بانسجام مع مخرجات مؤتمر برلين وجهود البعثة الأممية والذي يتمحور علي استئناف إنتاج وتصدير النفط وإبعاده عن أي مشكلة سياسية لاحقة، و كذلك توحيد الميزاينة العامة للدولة، مشيرا بأن نجاح الحوار والاتفاق ينبغي أن يكون مع الأطراف الفاعلة والمؤثرة. وفق ما نقله مكتب الإعلام بالحكومة.

وأضاف النائب في السياق نفسه عن توصل حكومة الوفاق الوطني لإعداد مشروع ميزانية شاملة ستعرض على اللجنة المالية للخروج بميزانية موحدة، مؤكدا أن البلديات ستكون الطرف الأساسي في تنفيذها ، وأعرب عن أمله بأن تكون مدينة سرت في وقت قريب منطقة آمنة وانطلاقة لبرامج التنمية والبناء.

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