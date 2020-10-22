“كعبار” يعين مديراً بالمخالفة بالخارجي…”والجمل” يحمل صفة أخرى بعد استبعاده من الإدارة

أكد مصدر بالمصرف الليبي الخارجي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة تفويض “الشارف علوان” بمهام مدير العام من قبل نائب رئيس اللجنة الحالي بالبنك”الهادي كعبار” .

ووفقاً للمصدر فإن هذا القرار مخالف للقانون لأنه تم بصفة كعبار كمدير عام وأن حامل الصفة القانونية لهذا الإجراء هو “محمد بن يوسف” والذي يعد قانوناً مدير عام للبنك لإصداره سجل تجاري يتبث ذلك .

المصدر كشف أن رئيس لجنة الإدارة المؤقتة السابق “نجيب الجمل” لا يزال مديراً بمصرف شمال أفريقيا بلبنان إحدى مساهمات البنك الخارجي ، وذلك لمعالجة الإشكاليات والخسائر التي تسبب بها في لبنان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية