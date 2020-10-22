مركزي بنغازي يطالب المصارف التجارية بضبط الرقابة الداخلية والمخاطر التشغيلية

طالب المصرف المركزي في بنغازى اليوم الخميس، من المصارف التجارية التابعة له بشرق البلاد بضرورة تطبيق سياسة الضبط والرقابة الداخلية وضبط المخاطر التشغيلية.

ووفق خطاب المركزي الموجه للمصارف، طالبهم بتصويب الأوضاع وإحكام الرقابة على الأداء بشكل فعال مع تحديث ووضع سياسات وإجراءات وضوابط وقائية يتم تحديثها بشكل دوري لسد الثغرات المكتشفة في أنظمة الرقابة أو تصحيح الأخطاء الناتجة عن تطبيقها.

وأشار المركزي في خطابة إلى أن الطلب يأتي في ظل تكرر مخاطر التشغيل المرتفعة في الآونة الأخيرة ناتحة عن الإهمال والتقصير وضعف فعالية كلا من أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي وضوابط المخاطر التشغيلية.

وأضاف بأن الطلب يأتي أيضا نتيجة إهمال عدد من مجالس الإدارة القيام بمهماها المناطة بها وفق دليل الحوكمة الصادر منذ العام 2010، مما أدى إلى انخفاض جودة مخرجات التقارير الصادرة عن الإدارة الرقابية التابعة لها بشكل مباشر.

وبيّن المركزي بأن الأخطاء السابقة يمكن أن تؤدي إلى إخلالات جوهرية في الأوضاع المالية للمصارف ويؤثر سلبا على سلامة القطاع المالي وسمعته.

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