ارتفاع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام العملة الليبية، اليوم الخميس، مقارنة بآخر سعر مسجل خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وزاد سعر الدولار 12 قرشا، ليباع بـ6.42 دينار، مقابل 6.30 دينار أمس، واليورو 14 قرشا، ليصبح سعره 7.50 دينار، مقابل 7.36 دينار أمس، والجنيه الاسترليني 20 قرشا، ليباع بـ8.30 دينار، مقابل 8.10 دينار أمس.

وبالمثل صعد سعر الليرة التركية إلى 0.82 دينار، مقابل 0.79 دينار أمس، والعملة التونسية إلى 2.34 دينار، مقابل 2.29 دينار أمس.

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