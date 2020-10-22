ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي 10 قروش في «السوق السوداء»

ارتفعت قيمة الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 22 أكتوبر 10 قروش في السوق السوداء.

حيث سجل الدولار ظهر اليوم الخميس قيمة (6.42) مقابل (6.32) دينارًا أمس الأربعاء، ليواصل ارتفاعه بشكل ملحوظ.

وكانت عدد من المصادر المطلعة على السوق الموازي لبيع العملات الأجنبية قد كشفت في حديثها مع الساعة 24 ، بأن سعر صرف الدولار شهد ارتفاعا الإثنين الماضي بالسوق الموازي، مسجلا 6.28 بينما كان منذ ساعات حوالي 6.24 دينار.

وأوضحت ذات المصادر التي يعد بعضها من تجار العملات في سوق طرابلس أن سبب ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية يكمن في زيادة الطلب على الشيكات وحوالات تركيا بالمصارف.

من جهة أخرى سجل سعر صرف اليورو هو الآخر ارتفاعا، مسجلًا اليوم الخميس إلى (7:50) دينارًا في حين كان أمس الأربعاء (7:36) دينارًا.