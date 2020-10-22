ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي 10 قروش في «السوق السوداء»

ارتفعت قيمة الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 22 أكتوبر 10 قروش في السوق السوداء.
حيث سجل الدولار ظهر اليوم الخميس قيمة (6.42) مقابل (6.32) دينارًا أمس الأربعاء، ليواصل ارتفاعه بشكل ملحوظ.
وكانت عدد من المصادر المطلعة على السوق الموازي لبيع العملات الأجنبية قد كشفت في حديثها مع الساعة 24 ، بأن سعر صرف الدولار شهد ارتفاعا الإثنين الماضي بالسوق الموازي، مسجلا 6.28 بينما كان منذ ساعات حوالي 6.24 دينار.
وأوضحت ذات المصادر التي يعد بعضها من تجار العملات في سوق طرابلس أن سبب ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية يكمن في زيادة الطلب على الشيكات وحوالات تركيا بالمصارف.
من جهة أخرى سجل سعر صرف اليورو هو الآخر ارتفاعا، مسجلًا اليوم الخميس إلى (7:50) دينارًا في حين كان أمس الأربعاء (7:36) دينارًا.
أضف تعليقـك