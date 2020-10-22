وزارة الحكم المحلي بالمؤقتة تبحث الجوانب الاقتصادية للنظام اللا-مركزي

بحث المسؤلون عن وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة اليوم الخميس، الجوانب الاقتصادية للنظام اللا-مركزي في حال تم تطبيقه في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر بلدية بنغازي عبر خدمة الفيديو جمع المسؤولين في الوزارة مع خبراء سويسريين من جامعتي لوزان وبيرن.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاجتماع يأتي في إطار التواصل مع وزارة الخارجية السويسرية من أجل الاتفاق على متابعة ونقاش التأسيس الإدارة المحلية وفي ضوء الوضع الراهن داخل البلاد.

وأضاف بأن الاجتماع تركز حول اللامركزية ودورها في تأسيس الإدارة المحلية وعرض لعملية اللامركزية في ليبيا والتحديات والفرص والأسباب وراء اللامركزية، وكيفية الوصول لنظام مختلف عنها.

وتطرق الاجتماع إلي اَليات تنفيذ القوانين والديمقراطية والتوزيع العادل للموارد السيادية وضرورة العمل على خلق موارد محلية يستفاد منها لتطوير الخدمات بالبلديات.

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