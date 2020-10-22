انخفاض أسعار النفط عالميا مع تراجع توقعات الطلب

انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف عند افتتاح جلسة اليوم الخمس، بعدما مني بخسائر كبيرة ليلة أمس في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات الطلب على الوقود مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وفي حلول الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 41.72 دولار للبرميل منخفضة سنتاً واحدا فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39.99 دولارا للبرميل منخفضة أربعة سنتات.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين بالولايات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم الـ 16 من أكتوبر الأول مقارنة مع توقعات لانخفاض 1.8 مليون برميل.

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