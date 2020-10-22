ارتفاع جماعي لسعر العملات والذهب مقابل الدينار الليبي.. أخر الاسعار

سجل سعر الدولار الامريكي والعملات الاجنبية والذهب ارتفاعا جماعياً مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الخميس.
وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 22-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :
الدولار الأمريكي – طرابلس 6.37 دينار
الدولار حوالة تركيا = 6.385 دينار
اليورو = 7.50 دينار
الجنية الإسترليني 8.30 دينار
الليرة التركية 0.82 دينار
الدينار التونسي 2.34 دينار
الجنية المصري 0.41 دينار
الذهب عيار 18 الكسر = 287 دينار للجرام
الذهب عيار 21 = 3234.8 دينار للجرام
الذهب عيار 24 = 382.6 دينار للجرام
الذهب جديد عيار 18 بـ 355 دينار
الذهب جديد عيار 21 بـ 400 دينار
الدولار “بشيك المصدق” = 7.95 دينار “التجارة والتنمية”
الدولار “بشيك المصدق” = 7.88 دينار “مصرف الوحدة”.
دولار بشيك المصدق =7.50 دينار “مصرف الامان”
الدولار “بشيك المصدق” = 7.35 دينار “مصرف الجمهورية”.
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