اقتصاد

الدولار واليورو يسجلان ارتفاعا بالسوق اليوم

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال تاجر عملة لصحيفة صدى إن سعر الدولار بالسوق الموازي شهد ارتفاعا اليوم الخميس، مضيفا بأن سعر الدولار قد سجل يوم أمس 6.30 وارتفع صباح اليوم وسجل حوالي 6.42 دينار.

وسجل اليورو أيضا مساء اليوم 7.60 بينما كان بالأمس حوالي 7.45 على حسب قول التاجر.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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