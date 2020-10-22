ورشة عمل برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول مناقشة الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية

أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية ورشة عمل افتراضية برعاية برنامج إدارة المال العام- باب التمكين- الذي ترعاه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي كانت حول الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية داخل بلدية غريان.
ووفقاً لبيان مشروع إدارة المال العام فتهدف الخطة إلى تحسين كفاءة تقديم حزمة الخدمات الصحية الأساسية وإعطاء البلديات الأدوار التشغيلية والإشرافية في إدارة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحدد معايير تغطية الرعاية الصحية الأولية ومؤشرات تحسين الأداء لتحسين كفاءة تكلفة الحزمة المقترح.
وناقش المشاركون في ورشة العمل خطة الاستثمار العام لخدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال تقييم خدمات الرعاية الأولية في ست بلديات رائدة، ويشمل غريان وجنوب الزاوية ومصراتة وطرابلس المركز والبريقة وسبها، وقد تم اختيارهم وفقًا للعوامل الجغرافية وأثر التعداد السكاني على مستويات الخدمة ودرجة التجانس في تقديم الخدمات الصحية حيث يتحقق مشروع إدارة المال العام -باب التمكين- من فعالية التكلفة للاستثمارات طويلة الأجل المختلفة لتحسين خدمات الرعاية الصحية.
وتناولت ورشة العمل المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية، بما في ذلك كيفية قيام موظفي البلدية وموظفي الإدارات الصحية بجمع وتوثيق البيانات حول الخدمات الصحية الأولية المقدمة في عيادات الرعاية الصحية الأولية المختارة وتحديد جاهزية البنية التحتية ومراقبة الأدوية والإمدادات الطبية والمصادقة على الخدمات المقدمة وتصنيف بيانات المريض.
وناقشت الورشة إجراء التعديلات لتشمل العلاج الأساسي المقترح لجائحة كورونا على مستوى الرعاية الصحية الأولية، مثل إمكانية توفير مجموعات اختبار ومعدات الحماية الشخصية، كما ستتناول المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة التشغيلية النقل التدريجي لإدارة خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى البلديات الست، والإشراف على استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى وتطوير قاعدة بيانات المرضى وإعداد تقارير الإنفاق المنظمة وإعداد دراسة هيكل التكلفة ومراقبة أداء الموظفين على مؤشرات تقديم الخدمات وتقييم جاهزية العيادة وفقًا لمعايير تغطية الخدمة.
وستستمر هذه المبادرة على مدى 5 سنوات برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتنفذها منظمة براغما للتعاون في ليبيا، ويوفر هذا المشروع المساعدة الفنية وبناء القدرات على المستويين الوطني والبلدي لتعزيز إدارة المالية العامة في ليبيا، وتنشيط قطاع الكهرباء، وتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية، وتحفيز نمو الوظائف والقطاع الخاص.
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