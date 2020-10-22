ورشة عمل برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول مناقشة الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية

أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية ورشة عمل افتراضية برعاية برنامج إدارة المال العام- باب التمكين- الذي ترعاه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي كانت حول الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية داخل بلدية غريان.

ووفقاً لبيان مشروع إدارة المال العام فتهدف الخطة إلى تحسين كفاءة تقديم حزمة الخدمات الصحية الأساسية وإعطاء البلديات الأدوار التشغيلية والإشرافية في إدارة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحدد معايير تغطية الرعاية الصحية الأولية ومؤشرات تحسين الأداء لتحسين كفاءة تكلفة الحزمة المقترح.

وناقش المشاركون في ورشة العمل خطة الاستثمار العام لخدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال تقييم خدمات الرعاية الأولية في ست بلديات رائدة، ويشمل غريان وجنوب الزاوية ومصراتة وطرابلس المركز والبريقة وسبها، وقد تم اختيارهم وفقًا للعوامل الجغرافية وأثر التعداد السكاني على مستويات الخدمة ودرجة التجانس في تقديم الخدمات الصحية حيث يتحقق مشروع إدارة المال العام -باب التمكين- من فعالية التكلفة للاستثمارات طويلة الأجل المختلفة لتحسين خدمات الرعاية الصحية.

وتناولت ورشة العمل المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية، بما في ذلك كيفية قيام موظفي البلدية وموظفي الإدارات الصحية بجمع وتوثيق البيانات حول الخدمات الصحية الأولية المقدمة في عيادات الرعاية الصحية الأولية المختارة وتحديد جاهزية البنية التحتية ومراقبة الأدوية والإمدادات الطبية والمصادقة على الخدمات المقدمة وتصنيف بيانات المريض.

وناقشت الورشة إجراء التعديلات لتشمل العلاج الأساسي المقترح لجائحة كورونا على مستوى الرعاية الصحية الأولية، مثل إمكانية توفير مجموعات اختبار ومعدات الحماية الشخصية، كما ستتناول المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة التشغيلية النقل التدريجي لإدارة خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى البلديات الست، والإشراف على استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى وتطوير قاعدة بيانات المرضى وإعداد تقارير الإنفاق المنظمة وإعداد دراسة هيكل التكلفة ومراقبة أداء الموظفين على مؤشرات تقديم الخدمات وتقييم جاهزية العيادة وفقًا لمعايير تغطية الخدمة.

وستستمر هذه المبادرة على مدى 5 سنوات برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتنفذها منظمة براغما للتعاون في ليبيا، ويوفر هذا المشروع المساعدة الفنية وبناء القدرات على المستويين الوطني والبلدي لتعزيز إدارة المالية العامة في ليبيا، وتنشيط قطاع الكهرباء، وتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية، وتحفيز نمو الوظائف والقطاع الخاص.

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