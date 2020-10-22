خاص: محكمة مدريد ترفض مطالبة رئيس شركة الحمراء سابقاً بمستحقات غير قانونية بقيمة 80 ألف يورو من الأموال الليبية

كشف مصدر بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لصحيفة صدى الاقتصادية عن صدور أمر من المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية بمدريد يوم 19 أكتوبر الماضي والقاضي برفض الدعوة المرفوعة من قبل عبد الحكيم فتح الله لياس المتعلقة بفسخ عقده مع شركة الحمراء اسبانيا بتاريخ 10 يناير 2020 من قبل الإدارة الجديدة لشركة الحمراء .

حيث كان يشغل لياس منصب رئيس مجلس إدارة شركة الحمراء وفي نفس الوقت يعمل لعقد محلي بالشركة من تاريخ 18 نوفمبر 2016 بوظيفة مستشار حتى تاريخ 16 يناير 2020 تاريخ فسخ عقده من قبل الادارة الجديدة لشركة الحمراء .

كما اكتشفت الإدارة الجديدة وجود العقد المحلي للياس رغم أنه يعمل كرئيس مجلس ادارة شركة الحمراء ويشغل منصب المدير التنفيذي لشركة الكهرباء حتى نهاية سنة 2016.

القضية المرفوعة من لياس يطالب فيها بمعاشاته من تاريخ طرده 16 يناير 2020 إلى تاريخ انعقاد جلسة المحكمة 16 أكتوبر 2020 وكذلك يطالب بمبلغ 80.000 ألف يورو كتعويض بعد أن قام بتغيير عقده بطريقة غير قانونية بعد صدور قرار من مجلس الإدارة للاستثمارات الخارجية بتاريخ 8 أكتوبر 2019 بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة وفقاً للمصدر .

علماً بأن قانون العاملين والموفدين لشركة الاستثمارات الخارجية يمنع الموظف من المطالبة بأي مستحقات أو مطالبات مالية بعد انتهاء فترة ايفاده ، إلا إن لياس حاول التحايل على القانون والمطالبة بمبالغ لا يستحقها ويتعدي فيها على أموال الدولة الليبية وفقاً للمصدر.

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