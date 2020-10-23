الدولار ينهي الأسبوع على ارتفاع بـ”السوق السوداء”

أنهت العملات العربية والأجنبية تداولات خِتام الأسبوع، على ارتفاع بعد حالة تذبذب سجلتها يوم أمس الخميس بـ”السوق السوداء”، في مدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار، عند خِتام تعاملات الأمس، على ارتفاع مقداره 5 قروش ليتم تداوله بـ6.380 دنانير، فيما جرى تداول الدولار على صعيد الحوالات الخارجية بـ6.400دنيانير.

وشملت حالة الارتفاع، سعر صرف اليورو التي بلغت قيمته 7.500دنانير، أما العملات الأخرى فقد تداول التجار الليرة التركية بـ83قرش وبلغت قيمة الجنيه المصري بـ41قرش وجري تداول الدينار التونسي أمام نظيره الليبي بـ2.340دنانير.

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