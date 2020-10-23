مصرف الأمان يوفر إمكانية فتح حساب جاري “أونلاين”

أعلن مصرف الأمان أمس الخميس عن توفير إمكانية فتح حساب جاري أونلاين بواسطة خدمة “كاستومر أونبوردنق” الجديدة عن طريق تطبيق أمان موبايل الرقمي المدعوم من شركة أوراكل العالمية.

وأضاف الأمان أن هذه الخدمة تمكن العميل بخطوات بسيطة الحصول على حساب جاري بدون التوجه للمصرف، إذا لم يكن لديه حساب في مصرف الأمان، مشيرا إلى أن الشروط الواجب توفرها، هي الرقم الوطني، وأن لا يقل سن المتقدم عن 18 سنه لحسابات البالغين.

كما يجب أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل خاص بمقدم الطلب ومسجل بإسمه، ويجب أن يكون البريد الإلكتروني المستخدم خاص بمقدم الطلب ومسجل بإسمه، وأن لا يكون المتقدم عميلا حالياً في المصرف، مبينا على أنه يجب على مقدم الطلب تقديم الأوراق الأصلية خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وأكد على أن تقديم الأوراق الأصلية يكون بالبريد على عنوان مصرف الأمان، ص.ب 6296 طرابلس، ليبيا أو بتقديم المستندات لأقرب فرع لمصرف الأمان.

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