“نصية”: لابد من تغيير سعر الصرف في القريب العاجل وعلى المركزي تحديد السعر

قال عضو مجلس النواب بطرابلس “عبد السلام نصية” أمس الخميس في تصريح لقناة الأحرار رصدته صدى الاقتصادية أن وضع الاقتصاد الليبي يمر بأزمة كارثية لأنه يعتمد على النفط، فحينما يتدهور النفط يتأثر الاقتصاد بشكل كلي.

وأضاف “نصية” أن المركزي لم يقدم أي استشارة ف مجال السياسية النقدية، مبينا أنه يجب عليه أن يعلن سعر الرسم عند سعر معين.

وأكد أنه لا يمكن تعديل سعر الصرف في عدم وجود مجلس إدارة للمصرف المركزي ، مشيرا إلى أنه مع وجود أكثر من سعر الصرف يعني الدولة تعاني من فساد وفشل وأنه لابد أن نعالج سعر الصرف ولايمكن أن نوقف البضائع او الاقتصاد المحلي بل يجب معالجة سعر الصرف ف الوقت القريب.

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