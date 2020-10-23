“شكشك” يؤكد استعداده التام لتقديم إحاطة لمجلس النواب بطرابلس بشأن شبهات الفساد لبعض الجهات

أكد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” على استعداده التام لتقديم إحاطة وافية في جلسة رسمية لمجلس النواب بطرابلس بشأن المخالفات وشبهات الفساد لشركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة وصندوق التأمين الصحي العام والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية.



وقال “شكشك” في رسالة موجهة إلى رئيس وأعضاء لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بطرابلس يوم الأربعاء إن ديوان المحاسبة يمارس اختصاصاته الرقابية وفقا لقانون إعادة تنظيمه لعام 2013 والذي منحه سلطات رقابية واحترازية لتحقيق الرقابة الفاعلة على المال العام وصونه من التلاعب والاختلاس بما يضمن تقويم مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها المالية، مضيفا أن الديوان تعامل مع تلك الجهات وفق القانون الذي ألزمه باتخاذ الإجراءات الاحترازية متى رأي أن هناك ضررا قد وقع أو يحتمل وقوعه على المال العام.

وأضاف أن المسؤولين بشركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة وصندوق التأمين الصحي العام والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية قد ثبت تورطهم بسوء إدارة المال العام وإهداره والتصرف فيهه بالمخالفة، وتهريب المال العام للخارج وانتقاله لحسابات أشخاص وجهات دون وجه حق، إضافة إلى التحايل والتدليس على مؤسسات الدولة للاستيلاء على المال العام، وارتباط ذلك بحالات ابتزاز وتقديم رشاوى وتزوير، وارتكاب حالات تضارب مصالح وتحقيق المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.



وأشار “شكشك” إلى أن الديوان يأمل من مجلس النواب تفهم الوضع الصعب الذي يعمل فيه ويتطلع إلى تبني المجلس لجهوده ومساندته في مواجهة الفساد، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لتقديم إحاطة وافية في جلسة رسمية لمجلس النواب وتوضيح كافة الإجراءات التي اتخذها الديوان والنتائج التي توصل إليها.

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