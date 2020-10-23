“المحاسبة” يُخاطب “النواب” بشأن جلسة تحقيق مع رئيس الديوان

وجه ديوان المحاسبة اليوم الجمعة، خطابا إلى لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب حول قرار مكتب رئاسة المجلس رقم 24 لسنة 2020 بشأن التحقيق مع رئيس الديوان.

وأكد الديوان على ما ورد بكتاب لجنة الأجهزة الرقابية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة عند اتخاذ قرار التحقيق مع رئيس الديوان.

وأضاف أن الجهات الواردة بالقرار المذكور متورطة في عمليات إهدار وتلاعب بالمال العام واكتنفت تصرفاتها شبهات فساد محالة لمكتب النائب العام كما توضح التقارير المرفقة.

وأوضح الديوان أن هذه القرارات انبثقت عن ممارسة الديوان اختصاصاته المسندة له بالقانون حيال تصرفات هذه الجهات وغيرها، واتخاذ إجراءات احترازية مخولة له بموجب نصوص قانونية.

ونوه الديوان في ختام خطابه على أنه مستعد لتقديم إحاطة لمجلس النواب بخصوص مخالفات وشبهات الفساد المتورطة فيها هذه الجهات عند طلبهم.

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