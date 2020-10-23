خاص: لوجود تزوير بمنظومة السجل التجاري..التجارة والتنمية يتخذ إجراءً للتأكد من أوراق الشركات … والاقتصاد توضح التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الفروع لمصرف التجارة والتنمية بالمنطقة الغربية “ليلى الفيل” إلى رؤوسا الوكالات والفروع بخصوص التزوير في السجل التجاري للشركات والشهادة السلبية خلال الفترة الراهنة .

“الفيل” طالبت خلال مراسلتها عدم التأكد من أي حساب جديد لأي جهة اعتبارية إلا بعد مخاطبة السجل التجاري بوزارة الاقتصاد للتأكد من صحة الأوراق المقدمة وأن تكون المخاطبة عن طريق إدارة الفروع .

ومن جهته كشف مصدر بمصرف التجارة والتنمية في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وجود شركات وهمية تحاول فتح حسابات بالمصرف ولذلك تم تعميم هذا الإجراء .

ومن جهته أكد مصدر بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني في تصريح خاص وحصري لصحيفة صدى الاقتصادية على أن الوزارة تعمل على اطلاق منظومة جديدة للسجل التجاري تسمح بتقليل التزوير وربما يتم اطلاقها تجريبيا خلال الأيام القادمة .

وتابع مصدرنا باقتصاد الوفاق بالقول: المنظومة لن تدخل الخدمة بصورة رسمة إلا بعد ستة أو ثمانية أسابيع من الآن .

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