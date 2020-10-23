الوطنية للنفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة على مينائي السدرة ورأس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف، حيث أعطيت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وأكدت المؤسسة الوطنية عن مغادرة القوات الأجنبية بمنطقة الميناء بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات.

وأشادت على الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، متعهدةً التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية.

وكشفت المؤسسة أن مباشرة الإنتاج من حقول شركتي الواحة والهروج فإن الإنتاج يتوقع أن يصل إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم خلال أسبوعين وسيتخطى المليون برميل خلال 4 أسابيع، مشيرةً إلى أنه سيزداد إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة وشمال بنغازي.

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