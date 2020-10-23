آمر حرس المنشآت النفطية : لدينا القدرة للسيطرة وتأمين كافة الحقول

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد آمر حرس المنشآت النفطية التابع لقوات الجيش الوطني اللواء ناجي المغربي، أن حرس المنشآت النفطية، يؤمّن حقول خليج سرت النفطي كاملة، مشيرًا إلى قيامه بدوريات استطلاع يومية لمجابهة أي تهديد من أي جماعات إرهابية.

المغربي أوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لديهم غرف عمليات للمتابعة مع جميع الوحدات المُنتشرة في كافة ربوع ليبيا.

وأردف “لدينا السيطرة والتأمين والاستطلاع الكامل للمنشآت النفطية”، مشددًا على أن عدد عناصر حرس المنشآت النفطية كافي لتوفير التأمين الكامل لخليج سرت النفطي.

وكانت قوات الجيش الوطني، كشفت قبل أسابيع، تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط، حيث قالت في بيان لها نشره الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته على “فيسبوك”، إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.