“الشلوي” سنصل إلى مليون برميل من الإنتاج خلال ثلاثة أسابيع إذا لم تحدث أي معوقات فنية

أكد الخبير النفطي والمستشار النفطي “المنصف الشلوي” اليوم الجمعة لصحيفة صدى الاقتصادية أنه ما تم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة الواقعتين على كل من مينائي السدرة ورأس لانوف

مؤكد أنها سينتج عنها وآثر فوري ومباشر في زيادة الإنتاج بالحقول النفطية التابعة لكل من شركتي الواحة والهروج.

وتوقع “الشلوي” ازدياد الإنتاج خلال عشرة أيام تقريبا ليصل إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم، مشيرا إلى أن ذلك سيكون إذا لم تحدث أي معوقات فنية وأهمها تسريب بخطوط النفط المختلفة والتي تربط الآبار إلى المجمعات إللى الحقول وإلى الموانيء وهي تقدر بمئات من الكيلومترات وهي منتشرة بالصحراء الليبية، و مع أن كل ذلك متوقع للاسف نتيجة للتآكل بعد توقف الإنتاج لفترات طويلة من الزمن.

وأضاف أن هذه الزيادة المتوقعة بإنتاج النفط الليبي ستلقي بظلالها و بصفة مؤثرة ومباشرة للاستقرار الاقتصادي وسنشاهد هبوط بأسعار العملة بالسوق الموازي وكذلك سنلاحظ انخفاض تدريجي بأسعار السلع ولا سيما تلك التي يستوردها التجار من خارج ما يخصصه المصرف المركزي من اعتمادات، ناهيك عن تلك الزيادة في إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة وشمال بنغازي ومن خلالها سننعم بعض الشيء استقرار أكثر بالكهرباء والتقليل من طرح الأحمال المزعج للمواطنين و خاصة في فترة الشتاء الذي نحن الآن على أبوابه.

وبين الخبير النفطي أنه على وزارة المالية والجهات المعنية بتمويل القطاعات في الدولة الليبية والعمل على الفور لتخصيص الأموال اللازمة لشركات النفط الليبية لتغطية الديون المتراكمة على القطاع وكذلك لتسيير عمليات الصيانة بغية المحافظة على معدلات الإنتاج التي نأمل الوصول إليها قريبا.

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