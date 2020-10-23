حركة بحرية “نشطة” في ميناء طرابلس

استقبل ميناء طرابلس البحري الساعات الماضية سفينة نقل الأسمنت “نزيهة” التابعة للوكيل الملاحي النيل للتوكيلات الملاحية حاملة على متنها 4700 طن من الأسمنت السائب.

كما شهد الميناء دخول سفينة نقل القمح “إنماريا” التابعة للوكيل الملاحي الربان العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها حوالي 6600 طن من القمح، ورست إلى جانب هذه السفن باخرة تحمل شحنة من الذرة تابعة للوكيل الملاحي أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 28 ألف طن من الذرة وفقا للتقرير اليومي لحركة السفن.

كما رست في أرصفة الميناء سفينة نقل الوقود “غاز فينتور” التابعة للوكيل الملاحي العالمية للتوكيلات الملاحية حاملة على متنها 4 آلاف طن من الغاز المسال، ويشهد ميناء طرابلس حركة تجارية نشطة بدخول سفن متنوعة إلى أرصفته.

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