من بينها توحيد سعر الصرف وفتح المقاصة.. “الشكري”: بهذه الخطوات ستُرفع المعاناة عن كاهل الشعب الليبي

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “محمد الشكري” المنتخب عام 2017 من مجلس النواب كمحافظ للمصرف المركزي، إن مشاعر التفاؤل التي غمرت الليبيين بعد اتفاق اليوم للجنة 5+5، يمكن أن تتعزز وتنعكس إيجاباً على كافة مناحي الحياة وتُرفع المعاناة عن كاهل الشعب الليبي لو تم اتخاذ بعض الخطوات العملية والسريعة.

وأوضح “الشكري” أن هذه الخطوات تكمن في توحيد أبواب الميزانية وتوحيد الإنفاق الحكومي، وترشيد إنفاق الدولة من مرتبات وعلاوات وسفريات وسيارات ووقود، وتوحيد سعر الصرف التوازني ولكل الأغراض، وفتح المقاصة لكل المصارف الليبية مع تطبيق آليات محكمة لضبط أي تجاوزات أو عمليات تبييض أموال أو تحويلات مشبوهة، إضافة إلى عدم طبع أية عملة جديدة إلا بقرار من مجلس إدارة موحد للمصرف المركزي.

وأكد “الشكري” على أن تنفيذ هذه الخطوات من شأنه رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، والمساهمة في الحفاظ على جرعة التفاؤل التي طغت بعد اتفاق اليوم، الأمر الذي سينعكس أمناً ورخاءً ومحبة في وطن آمن ومزدهر يحتضن الجميع.

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