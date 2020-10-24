موقع أمريكي يفجر قنبلة .. ” ترامب” تلقى مبالغ مالية من القذافي

نشرة موقع “RAW STORY ” الأمريكي أنه في عام 2009 وافق الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب على تأجير عقار Seven Springs الخاص به في مقاطعة ويستشستر نيويورك للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الذي كان يأمل في البقاء في خيمة على الأرض خلال اجتماع للأمم المتحدة.

وبحسب الموقع الأمريكي فإنه على الرغم من أن الخطط انهارت عندما اعترض السكان المحليون، إلا أن العقيد القذافي دفع مبلغ 150 ألف دولار، وهو ما قاله الرئيس ترامب لشبكة سي إن إن في عام 2011 وأنه قدمها لجمعية خيرية، وفق تعبيره.

وأوضح الموقع أن إقرارات الرئيس ترامب الضريبية لعام 2009 لم تذكر سوى مبلغ قرابة 23 ألف دولارًا أمريكيًا في شكل هدايا تجارية وشخصية.

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