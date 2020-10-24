رفع القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس لانوف

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، عن رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس لانوف، لافتًا إلى أنها أعطت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وقالت المؤسسة، إن رفع القوة القاهرة، جاء بعد أن تأكدت من مغادرة “القوات الأجنبية” بمنطقة الميناء، بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات.

وثمنت المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، وأكدت أنها تتعهد بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها ستستمر في أداء مهامها بكل حيادية.

وقالت، إن مع مباشرة الإنتاج من حقول شركتي الواحة والهروج؛ فإن الإنتاج يتوقع أن يصل إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم خلال أسبوعين وسيتخطى المليون برميل خلال 4 أسابيع وسيزداد إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة وشمال بنغازي.

ولفتت المؤسسة، إلى أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع لسداد الديون المتراكمة على قطاع النفط والميزانيات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح ما سببته عمليات الإغلاقات طيلة العام 2020م يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة.

وأضافت، لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاقات.