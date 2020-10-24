الوطنية للنفط: نتوقع وصول إنتاج النفط لمليون برميل خلال 4 أسابيع

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، إن من المتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى 800 ألف برميل خلال أسبوعين، لافتًا إلى أنه سيتخطى المليون برميل خلال 4 أسابيع.

وأضافت المؤسسة، أن إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة وشمال بنغازي سيزداد، غير أنها أشارت إلى أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع لسداد الديون المتراكمة على قطاع النفط والميزانيات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح ما سببته عمليات الإغلاقات طيلة العام 2020م يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة.

وقالت، لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاقات.