شركة الواحة تستعد لاستئناف إنتاج وتصدير النفط عبر ميناء السدرة

قال مسؤول الإعلام في شركة الواحة للنفط والغاز اليوم السبت، إن الشركة عبر الحقول التي تديرها تستعد لاستئناف الإنتاج، إضافة إلى تصدير المخزون في المواقع القريبة من ميناء السدرة.

وتدير الشركة خمسة حقول نفطية كبيرة، إضافة إلى عدد أخر من الحقول الفرعية، حيث من المتوقع أن يتضاعف إنتاج الشركة مع مرور الأسابيع المقبلة ليصل إلى 84 ألف برميل يومياً.

وأوضح علي الفارسي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأنه بعد رفع القوة القاهرة عن ميناء السدرة التي تستعمله الشركة، سيسمح ذلك بإفراغ شحنات النفط الموجودة في الخزانات عبر الميناء حتى تتمكن الشركة من استئناف الإنتاج بشكل أسرع.

وأضاف الفارسي بأن الشركة توصلت لاتفاق مع شركة الإنشاءات الوطنية المساهمة لإنجاز أعمال التطوير والتوسعة بحضيرة خزانات النفط الخام بميناء السدرة، مما ينعكس بشكل إيجابي علي قدرة الواحة في عمليات التصدير والشحن.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أعلنت أمس الجمعة، رفع القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف بعد اتفاق لجنة 5+5 في جنيف السويسرية على وقف إطلاق النار وإخلاء المنشآت النفطية من الأسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية