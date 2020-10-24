ترحيب أممي برفع “القوة القاهرة” عن “السدرة ورأس لانوف”

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برفع “القوة القاهرة” في مينائيْ “السدرة ورأس لانوف”؛ مؤكدة أن هذا القرار جاء نتيجة تدابير بناء الثقة، التي تم الاتفاق عليها وتنفيذها من خلال لجنة “5+5” العسكرية.

وأضافت البعثة في بيانها: نرى أن هذا القرار يصب في مصلحة الشعب الليبي، ويثبت ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الليبيون بحسن نية من أجل بلدهم.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، أمس الجمعة، رفع حالة “القوة القاهرة” عن مينائيْ “السدرة ورأس لانوف”، بعد تأكدها من مغادرة كافة القوات الأجنبية لمنطقة الميناء، حسب وصفها.

وأعطت المؤسسة تعليماتها بمباشرة ترتيبات الإنتاج، وذلك بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة و سلامة العمليات، ورفعت توقعاتها فيما يتعلق بمستوى الإنتاج؛ حيث توقعت أن يصل إلى مستوى 800 ألف برميل يوميًا خلال أسبوعين، مؤكدة أنه سيتخطى المليون برميل خلال أربعة أسابيع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية