استعدادات لتشغيل حقلي النافورة والبيضاء بعد رفع القوة القاهرة عن ميناء رأس لانوف

تستعد شركة الخليج العربي للنفط لتشغيل حقلي النافورة والبيضاء خلال الأيام القادمة بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس رفع القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف.

وقال مصدر من الشركة لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، إنهم يعملون على استئناف التشغيل بحقلي النافورة والبيضاء من خلال استدعاء عدد كافي المستخدمين إلى الحقول قبل بدء الإنتاج الفعلي.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن تبدء عمليات الإنتاج تدريجيا لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت قد يصل إلى أسبوعين تقريبا، إضافة إلى ضرورة تفريغ شحنات النفط من الخزانات بالقرب من رأس لانوف.

وتدير شركة الخليج العربي ثمانية حقول للنفط والغاز، حيث تصل القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 400 ألف برميل نفط خام يومياً، وأكثر من 110 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، إضافة إلى امتلاكها مصفاتين لتكرير النفط.

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