المركز الليبي الكوري يُدرب باحثات عن العمل على حفظ وصناعة الأغذية

ذكر المركز الليبي الكوري للتدريب التقني والمهني في بيان اليوم السبت، مباشرته في تجهيز معمل تدريب للباحثات عن العمل على برامج حفظ وصناعة الأغذية.

وقال المركز في البيان، إنه يعتزم بدء الدورات التدريبية للراغبات في الانخراط بمجال تصنيع الأغذية خلال الشهر القادم، حيث يهدف البرنامج إلى بناء القدرات المتمكنة في ممارسات تصنيع الغذاء وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بهذه الصناعات.

ومن المتوقع أن تتمكن المتدربات من خلال المعرفة والمهارات المكتسبة خلال التدريب، نظريًا وعمليًا، من تحسين وتوسيع أنشطة صناعة الغذاء والتصنيع الجيد والنظافة الشخصية وسلامة وجودة الغذاء على حساب تكاليف الإنتاج، بهدف خلق فرص عمل لهن.

ووفق اتفاق التعاون مع المنظمة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، قامت المنظمة في السابق بتدريب عدد من النساء المتخصصات في صناعة الغذاء في أحد المصانع بدولة تونس ، من أجل القيام بتدريب الباحثات عن العمل الرغبات في التدريب على صناعة وحفظ الأغذية.

يذكر أن المركز الليبي الكوري كان قد أستلم خلال اليومين الماضيين أجهزة ومعدات المعمل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

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