بدء تشغيل حقل النافورة النفطي

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم السبت، تشغيل حقل النافورة النفطي، وذلك بعد تلقي جميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة الإذن للاستعداد والتجهيز للبدء في استئناف العمليات الإنتاجية.

وأتى هذا الإعلان بعد رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول والموانئ النفطية، ويقع حقل النافورة النفطي، بين مدينتي جالو واجخره.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس لانوف، لافتًا إلى أنها أعطت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

ويضخ إنتاج حقل النافورة عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف عن طريق منظومة أمال – رأس لانوف.

وتعتبر شركة الخليج العربي للنفط من كبريات الشركات النفطية المملوكة بالكامل لمؤسسة النفط الليبية، وتدير 8 حقول نفطية وميناء لتصدير النفط الخام، ومصفاتين للتكرير.