الخليج العربي تعلن إعادة تشغيل حقل النافورة النفطي

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط والغاز اليوم السبت عن إعادة تشغيل حقل النافورة، عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس رفع القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن الاستعدادات تجري على قدم وساق لإعادة تشغيل الحقل والبدء في استئناف العمليات الإنتاجية ونقل الخام عبر الأنابيب إلى ميناء رأس لانوف.

وكان مصدر نفطي تحدث لصحيفة صدى الاقتصادية، عن أنهم يعملون على استئناف التشغيل بحقلي النافورة والبيضاء من خلال استدعاء عدد كافي المستخدمين إلى الحقول قبل بدء الإنتاج الفعلي الذي يتوقع أن يأخذ وقت إضافي قد يصل إلى أسبوعين تقريبا.

وتدير شركة الخليج العربي ثمانية حقول للنفط والغاز، حيث تصل القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 400 ألف برميل نفط خام يومياً، وأكثر من 110 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، إضافة إلى امتلاكها مصفاتين لتكرير النفط.

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