خاص: مركزي البيضاء يفصح تصرف بحساب الضرائب بالتجاري الوطني لصالح المجلس البلدي البيضاء بالمخالفة … و صدى تكشف التفاصيل

كشف مصدر بمركزي البيضاء في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل قضية مدير عام مصرف التجاري الوطني “الصديق خنفر” واتهامه بتلاعب بالحسابات رفقة عدد من الموظفين ، ورفع تظلم إلى المركزي بالخصوص.

المصدر كشف عن التصرف في حساب التجميعي للضرائب بمصرف التجاري الوطني فرع البيضاء واحالة مبالغ منه إلى حساب المجلس البلدي البيضاء دون إذن وزارة المالية أو العودة إليها فتم نقل مبالغ من حساب إلى أخر وحدتث هذه الاشكالية والتي على أثرها شكلت لجنة بالخصوص ولعدم المساس بالحساب بخطاب رسمي من وزارة المالية ، إضافة إلى تعيين مدير عام جديد للمصرف “البراني حسن” وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد للمصرف الذي تم الاتفاق عليه باجتماع الجمعية العمومية للبنك .

مصدر أخر تتحفظ صدى عليه كشف أن تحويل المبالغ من حساب الضرائب إلى المجلس البلدي كان بناءً على رسالة رسمية من رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” .

وكان المجلس التأديبي التابع هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية قد أصدر عقوبات على عدد من الموظفين المتهمين بهذا الموضوع إما بتخفيض درجاتهم الوظيفية أو العزل .

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