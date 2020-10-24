حصري لصدى: لصالح المواطن …اقتصاد الوفاق تؤكد قرب صدور قرار من الرئاسي يخص منظومة”السجل التجاري”

كشف أحد المسؤولين البارزين بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني عن تفاصيل منظومة السجل التجاري الجديدة التي ستنطلق خلال المدة القادمة .

المصدر أوضح أن المنظومة سيتم اطلاقها تجريبياً لما يقارب 45 يوماً وبعد ذلك ستصبح جاهزة للربط مع المصارف و الجمارك و غيرها من الجهات وستكون مفتوحة لأي مواطن ليستطيع معرفة المعلومات الأساسية عن أي شركة ومن يقف ورائها .

وتابع بالقول:هذا جزء من إجراءات وزير الاقتصاد و الصناعة المكلف لإضفاء مزيد من الشفافية رغماً أن التشريعات الحالية تمنع اعطاء البيانات إلا مقابل رسوماً إلا أنه أكد على قرب صدور قرار من الرئاسي بإلغاء الرسوم على المواطن الذي يريد أن يعرف المعلومات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية