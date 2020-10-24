إدريس الشريف لصدى: الكبير والمشري يرفضون تطبيق بنود “اتفاق النفط”

قال وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة إدريس الشريف، إن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس مجلس الدولة خالد المشري لايزالون يرفضون تطبيق بنود اتفاق إعادة إنتاج وتصدير النفط.

وأوضح الشريف في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، بأن أغلب البنود التي اتفق عليها مع الطرف الآخر خاصة فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف واستمرار توقف منح الاعتمادات المستندية والعملة الأجنبية للمصارف الشرقية، إضافة إلى انعدام السيولة النقدية وإيقاف جزء كبير من المرتبات.

وأضاف الشريف بأن أهم نقاط اتفاق إعادة إنتاج وتصدير النفط لايزال لم ينفذ منها شيء نتيجة رفض الصديق الكبير وخالد المشري الموافقة عليها.

وأشار وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة إلى أن رفض تطبيق بنود اتفاق النفط سيعيد الجميع إلى العام 2014، حيث بدأت المشاكل الاقتصادية والتي تضرر منها المواطنون بصورة كبيرة جدًا وتسببت أيضا في الحروب والاقتتال والصراعات.

ونفى الشريف وجود صعوبة في تمويل المترتبات التي يدفع جزء كبير منها من قبلهم مقابل جزء أقل عبر مالية طرابلس، رغم اعتمادهم على الاقتراض وتوقف مرتباب العديد من المواطنين لديهم بسبب إدارة المركزي بطرابلس.

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