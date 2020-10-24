تشغيل وحدة التكرير الثانية ودخولها للعمل بمصفاة الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت عن إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية (Topping Unit)، بطاقتها إنتاجية التي بلغت 60000 برميل يومياً وبنسبة 100%.

وأوضحت المؤسسة في بيان بأنه من المتوقع تشغيل باقي الوحدات الصناعية (platforming Units) ووحدات معالجة تثبيت الناقثا ووحدة إنتاج وقود الطيران ووحدة إنتاج الإسفلت، فور استقرار مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية الداخلية “التوربينات البخارية”.

وأشار البيان إلى أن أهم المنتجات النفطية والمتمثلة في الـ(Gasoil, Fuel oil, Kerosene) قد أصبحت الآن ضمن المواصفات ويتم تحويلها إلى الخزانات المعدة لها.

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