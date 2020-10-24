صحيفة إيطالية : هل ستكون ليبيا المنفذ النفطي لسوريا في ظل العقوبات الاقتصادية الصعبة … إليكم التفاصيل

قالت صحيفة” ايطاليا تلغراف ” أمس الجمعة انه في الوقت الذي تخيم على سوريا أزمة نفط لم تشهدها سابقا تعود الحياة من جديد لحقول النفط في ليبيا.

و مع هذه الخطوة التي توقع العديد فشلها في البداية عادات موانئ ليبيا لاستئناف تصدير النفط إلى مراكز الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي و الصين مند بداية الشهر الحالي .

و بحسب الصحيفة الايطالية يتوقع العديد من السياسيين أن تكون ليبيا هي المنفد النفطي لسوريا في ظل العقوبات الاقتصادية الصعبة التي تمنع وصوب شحنات النفط للموانئ السورية .

و أكد نائب رئيس الوزارء عبد الرحمان الأحيرش وجود مفاوضات بشأن تزويد سوريا بالنفط مع ليبيا و ذلك تزامنا مع اعادة فتح السفارة الليبية في العاصمة دمشق و تحديد مجالات التعاون بين البلدين بما يصب في مصلحة الشعبين الليبي و السوري .

بالمقابل فإن اللجنة المشكلة وفق الاتفاق تعمل علي خلق بيئة آمنة و دعم توحيد المؤسسات المالية لكي توفر الخدمات للمواطنين و تنهي المشاكل التي تواجه الاقتصاد لأن اي تصعيد آخر سيعتبر كارثة علي الاقتصاد الليبي وفقا للصحيفة .

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