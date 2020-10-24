موسكو : الاتفاق الليبي خطوة فعالة لاحياء البنية التحتية و الاقتصادية

قالت المتحدثة باسم الوزارة الروسية “ماريا زاخاروفا” حول توقيع الطرفين المتصارعين بليبيا في جنيف يوم الجمعة على الاتفاق الدائم حول وقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء البلاد إن موسكو تعتبر هذا الحدث “خطوة مهمة في طريق تجاوز الأزمة الحادة المزمنة في ليبيا.

وتابعت بالقول: أن بدء الحوار الهدف النهائي منه هو إعادة وحدة البلاد وإنشاء أجهزة حكومية فعالة وإحياء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية”.

و أضافت زاخاروفا بالقول: ندعو جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام الدقيق بالاتفاقيات السلمية التي تم التوصل إليها في جنيف و”عدم السماح بالتقهقر إلى تناحر بين الأشقاء وفقا لوكالة روسيا اليوم.

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