شركة الخليج تستعد لتشغيل حقلي النافورة والبيضاء

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن استعدادها لتشغيل حقلي النافورة والبيضاء خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع القوة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط رفعت أمس الجمعة حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف.

وأفادت المؤسسة في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية بأن هذا القرار جاء بعد تأكدها من مغادرة كافة القوات الأجنبية حسب وصفها، لمنطقة الميناء، حيثُ أعطت تعليماتها بمباشرة ترتيبات الإنتاج وذلك بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

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