إيران تهب لنجدة سوريا من “أزمة البنزين”

بعد أزمة امتدت لأكثر من شهرين، أعلن مسؤولون بقطاع الشحن وفي ميناء بانياس السوري، أن إيران سلمت عدة شحنات من البنزين والنفط الخام إلى سوريا، الأمر الذي من شأنه أن يخفف النقص في البنزين والذي فاقمته عقوبات أمريكية أكثر صرامة.

وأشار المسؤولون إلى أن سفينة بدأت تفريغ 38 ألف طن من البنزين في مرفأ بانياس النفطي، بعد ثلاثة أسابيع من تفريغ سفينة أخرى شحنة خام إيراني قدرها مليون برميل، وذكر مسؤول شحن يعمل من بيروت إنه بالإضافة إلى ذلك فرغت سفينة إيرانية تحمل مليون برميل أخرى شحنتها في البحر المتوسط على متن سفينتين أصغر حجما للتسليم إلى سوريا. وسبق لوزير النفط السوري بسام طعمة أن أشار إلى أن قانون العقوبات الأميركي عطّل عدة شحنات مستوردة من موردين لم يفصح عنهم.

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