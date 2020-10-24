خاص: “خنفر” ينفي لصدى علاقته بقضية احالة مبالغ من حسابات الضرائب …ويؤكد الغاء الحبري لقرار تسمية مدير عام أخر للتجاري

قال مدير عام مصرف التجاري الوطني “الصديق خنفر” في تصريح خاص وحصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن مجلس إدارة مصرف التجاري الوطني قد اتخذ قراراً بتعيين مدير أخر للمصرف ولكن محافظ مصرف ليبيا المركزي قد ألغى هذا القرار .

وتابع بالقول: لا علاقة لنا بموضوع احالة مبالغ مالية من حساب الضرائب إلى حساب المجلس البلدي البيضاء ، وتم التحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وكان مجلس إدارة مصرف التجاري الوطني قد عين “البراني حسن ” بمهام المدير العام .

كما كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء سابقاً لصدى الاقتصادية عن قضية اتهم بها عدد من موظفي المصرف التجاري الوطني ضمنهم المدير العام المكلف “الصديق خنفر” .

القضية وفقاً لمصادنا تتضمن تحويل مبالغ مالية من حساب الضرائب دون اذن وزارة المالية ، الى حساب مجلس البلدي البيضاء بمراسلة من رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”

هذا الآمر نتج عنه اصدار قرارات من هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية باتخاذ اجراءات من قبل مجلسها التأديبي تتضمن عزل وتخفيض الدرجات الوظيفية .

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