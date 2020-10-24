مسؤول: الكبير والمشري يرفضون تطبيق بنود اتفاق إعادة إنتاج وتصدير النفط

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كشف وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة إدريس الشريف، اليوم السبت أن محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير ورئيس مجلس الدولة خالد المشري يرفضون تطبيق بنود اتفاق إعادة إنتاج وتصدير النفط.

وأضاف الشريف بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن رفض تطبيق بنود اتفاق النفط سيعيد الجميع إلى العام 2014، حيث بدأت المشاكل الاقتصادية والتي تضرر منها المواطنون بصورة كبيرة جدًا وتسببت أيضا في الحروب والاقتتال والصراعات.

ونفى وكيل وزارة المالية وجود صعوبة في تمويل المترتبات التي يدفع جزء كبير منها من قبلهم مقابل جزء أقل عبر مالية طرابلس، رغم اعتمادهم على الاقتراض وتوقف مرتباب عدد من المواطنين لديهم بسبب إدارة المركزي بطرابلس.

وأشار إلى أن البنود التي اتفق عليها مع الطرف الآخر كانت فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف، مؤكدًا استمرار توقف منح الاعتمادات المستندية والعملة الأجنبية للمصارف الشرقية، إضافة إلى انعدام السيولة النقدية وإيقاف جزء كبير من المرتبات.