الحبري لصدى : بعض البلديات تستغل الضرائب المحلية لأعمال صيانة مع تجاهلها للمالية وقانون الميزانية

صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء “علي الحبري” في لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً حول قضية احالة مبالغ من حساب الضرائب بمصرف التجاري الوطني البيضاء إلى حساب المجلس البلدي البيضاء دون إذن وزارة المالية وتورط بعض موظفي البنك .

حيث قال “الحبري”: للأسف هذه ظاهرة في معظم البلديات حيث يتم استغلال الضرائب المحلية من جانب البلديات في تغطية أعمال الصيانة العامة والصرف الصحي والمياه والطرق وغيرها في تجاهل تام لوزارة المالية وقانون الميزانية العامة .

حيث نتج عن هذا الأمر احالة عدد من موظفي مصرف التجاري الوطني فرع البيضاء إلى الجهات المختصة بعد التحقيق معهم لمساهمتهم في تحويل هذا المبلغ من حساب الضرائب إلى حساب المجلس البلدي البيضاء بالمخالفة .

وكان مدير عام المصرف “الصديق خنفر”قد نفى في تصريح لصدى الاقتصادية تورطه بالموضوع ، مؤكداً على التحقيق مع المتهمين واحالتهم إلى الجهات المختصة.

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